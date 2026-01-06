La Juventus si muove per Chiesa, ma il Napoli spera. E il Liverpool detta le condizioni

Dopo le voci, la Juventus si è mossa ufficialmente per Federico Chiesa. Il club bianconero ha infatti avuto un primo contatto con il calciatore per sondare la disponibilità del classe '97 a un eventuale ritorno a Torino. Il prossimo passo sarà formulare un'offerta al Liverpool, che non chiude definitivamente a una sua cessione, ma detta le condizioni affinché questa possa avvenire.

I Reds infatti sono interessati solo a un addio a titolo definitivo e questo potrebbe frenare almeno inizialmente le velleità della Vecchia Signora, che ha intenzione di imbastire un'operazione sulla base di un prestito. La stessa idea che ha avuto il Napoli di Antonio Conte, che è piombato sull'esterno italiano offrendogli la possibilità di lottare per lo Scudetto. Da capire nelle prossime settimane gli sviluppi.

Chiesa non si trova male in Inghilterra e non forzerà la mano per lasciare il Liverpool. Anche lui però sa che per andare al Mondiale, al di là della stima di Gattuso, deve mettere minuti nelle gambe e ad Anfield questo avviene davvero di rado. In stagione vanta 15 presenze e 2 gol in Premier League, 3 gettoni in Champions League e 2 in EFL Cup per un totale di 469 minuti in campo. Non esattamente tanti per uno come lui.