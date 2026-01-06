SudTirol, tegola a centrocampo: stop di circa tre mesi per Martini. Frattura a un piede

Brutte notizie in casa SudTirol, quando la gara contro lo Spezia - ultima del girone di andata del campionato di Serie B - è sempre più vicina: come infatti comunica la società attraverso una nota ufficiale, Jacopo Martini è stato vittima di una frattura a livello del quinto metatarso del piede sinistro durante il match contro la Juve Stabia, ma non potrà essere operato. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma lo stop previsto è di circa tre mesi.

Questo, il comunicato:

"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.

In occasione della trasferta sul campo della Juve Stabia, Jacopo Martini ha riportato una frattura a livello del quinto metatarso del piede sinistro, senza necessità di intervento chirurgico. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo; il rientro in gruppo è previsto indicativamente tra tre mesi".

Situazione che potrebbe cambiare qualche strategia di mercato? Probabilmente sì, ma a questo penserà la dirigenza, con mister Fabrizio Castori e i suoi ragazzi che invece hanno nel mirino la formazione ligure: il match si giocherà alle ore 15:00 sabato 10 gennaio, presso lo stadio 'Druso' di Bolzano. E allo stato attuale sarà una sorta di scontro salvezza.