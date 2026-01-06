TMW Hellas Verona, in tanti su Giovane. Per la Roma è la prima scelta se non arriva Raspadori

Giovane Santana do Nascimento è l'uomo mercato dell'Hellas Verona. Il brasiliano ha finora siglato 3 gol in 14 partite, giocando in praticamente tutti i ruoli dell'attacco. Potrebbe essere un jolly adatto per la Roma di Gian Piero Gasperini, soprattutto se non dovesse arrivare il via libera da parte dell'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, che sembra allontanarsi dopo la grande fiducia da parte di tutte le componenti nei giorni scorsi.

Giovane però è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una plusvalenza piena che, come da storia recente dell'Hellas Verona, potrebbe essere messa a segno a gennaio, rivoluzionando una squadra che al momento è ultima in classifica e che ieri ha perso tre a zero contro il Torino. Difficile fare miracoli anno dopo anno, ma lo storico è dalla parte degli scaligeri. Nelle ultime ore anche l'Atalanta ha chiesto informazioni, perché Raffaele Palladino lo avrebbe voluto già qualche mese fa alla Fiorentina, salvo poi dare le dimissioni e cambiare la storia recente di Giovane.

Negli scorsi mesi anche Inter e Milan hanno chiesto informazioni, ma probabilmente non sarà un movimento adatto per gennaio. Dovesse rimanere in Veneto sarà un'occasione in estate, ma non è detto che il Verona non voglia passare alla cassa sin da subito.