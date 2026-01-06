Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Basic rinnova. La Roma su Giovane, l'Hellas ha una nuova punta: le top news delle 13
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

Niccolò continua a essere uno dei nomi vagliati da diversi club per il centrocampo. Perché il calciatore della Roma piace a Sassuolo e Parma, seppur Genoa e Cagliari abbiano chiesto informazioni nelle ultime settimane. Dunque si prospetta una discreta bagarre per il centrocampista, comunque convocato nella partita della Roma di questa sera contro il Lecce. Il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, nei giorni scorsi aveva preferito non commentare le voci sull'interessamento per il calciatore. "Sono giocatori che sono in un'altra squadra e per rispetto non parliamo".

Arrivano conferme riguardo la trattativa che potrebbe portare al Genoa un nuovo portiere. Anche Sky Sport conferma la nostra esclusiva (QUI) riguardo un'offerta che il club rossoblù nei giorni scorsi avrebbe fatto all'Al Nassr per assicurarsi il brasiliano Bento Matheus Krepski. Nelle ultime ore, però, la squadra di Dan Sucu avrebbe accellerato per bruciare la concorrenza. Sull'estremo difensore, infatti, ci sarebbe anche il West Ham, intenzionato a rivoluzionare una rosa che al momento si trova al 18esimo posto e che ha già attinto dalla Serie A prelevando il Taty Castellanos dalla Lazio.

Giovane Santana do Nascimento è l'uomo mercato dell'Hellas Verona. Il brasiliano ha finora siglato 3 gol in 14 partite, giocando in praticamente tutti i ruoli dell'attacco. Potrebbe essere un jolly adatto per la Roma di Gian Piero Gasperini, soprattutto se non dovesse arrivare il via libera da parte dell'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, che sembra allontanarsi dopo la grande fiducia da parte di tutte le componenti nei giorni scorsi. Giovane però è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una plusvalenza piena che, come da storia recente dell'Hellas Verona, potrebbe essere messa a segno a gennaio, rivoluzionando una squadra che al momento è ultima in classifica e che ieri ha perso tre a zero contro il Torino. Difficile fare miracoli anno dopo anno, ma lo storico è dalla parte degli scaligeri. Nelle ultime ore anche l'Atalanta ha chiesto informazioni, perché Raffaele Palladino lo avrebbe voluto già qualche mese fa alla Fiorentina, salvo poi dare le dimissioni e cambiare la storia recente di Giovane. Negli scorsi mesi anche Inter e Milan hanno chiesto informazioni, ma probabilmente non sarà un movimento adatto per gennaio. Dovesse rimanere in Veneto sarà un'occasione in estate, ma non è detto che il Verona non voglia passare alla cassa sin da subito.

Non soltanto cessioni, la Lazio punta anche a rafforzare la rosa blindando uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione. Come infatti riferito da Sky Sport, è pronto a rinnovarsi il matrimonio tra il club capitolino e Toma Basic, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Le due parti si incontreranno nella giornata di oggi a Formello e metteranno nero su bianco il muovo accordo. Dopo un'estate passata da esubero, Basic è riuscito a scalare le gerarchie e adesso è un titolare inamovibile di Maurizio Sarri, che in questa prima metà di campionato lo ha impiegato 12 volte sempre da titolare. Il croato a sua volta ha ripagato la fiducia del proprio tecnico siglando un gol, decisivo, contro la Juventus e mettendo a referto due assist.

Il futuro di Lazar Samardzic potrebbe essere lontano dall'Atalanta. Nei giorni scorsi si è parlato a più riprese di alcuni possibili interessamenti per il centrocampista offensivo della Dea, che piace alla Fiorentina, alla Lazio e ad altri club di Serie A, ma non è assolutamente scontato che il calciatore lasci Bergamo in questa sessione di mercato, anche se il club orobico ha fissato il prezzo per l'eventuale cessione dell'ex Udinese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'Atalanta valuta Samardzic 20 milioni di euro e non accetterà offerte al ribasso per il serbo. Da escludere anche l'ipotesi di un prestito secco, visto e considerato che la Dea non ha bisogno di mandare via il giocatore e per questo le varie pretendenti sono avvisate: per prendere Samardzic servirà la giusta offerta. Oltre a questo c'è anche un altro fattore per l'eventuale partenza del centrocampista: il suo futuro è legato a quello di Daniel Maldini. Se il figlio d'arte resterà a Bergamo allora Samardzic potrà partire ma in caso contrario resterà sicuramente in nerazzurro, visto che l'Atalanta non ha intenzione di privarsi di entrambi i calciatori in questa finestra di mercato invernale.

Colpo a sorpresa dell'Hellas Verona, che si assicura l'attaccante brasiliano dell'Atletico Mineiro Isaac Aguiar Tomich. A comunicarlo è stata la stessa società brasiliana attraverso i propri canali social. Il Galo si è assicurato il 50% dei diritti economici del calciatore per la possibile rivendita futura. Fissate per giovedì 8 gennaio le visite mediche.

