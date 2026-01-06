Dopo l'Inter, il Barcellona rovina i piani anche al Napoli? Nel mirino dei blaugrana c'è Goretzka

Dopo aver messo i bastoni tra le ruote dell'Inter, che tanto avrebbe voluto riportare ad Appiano Joao Cancelo, il Barcellona è pronta a infrangere i sogni di mercato pure del Napoli. Come infatti riportato da Sky Sport DE, i blaugrana avrebbero messo nel mirino il centrocampista tedesco Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e da tempo sogno proibito degli azzurri e di Antonio Conte.

Come riferito dall'emittente teutonica, il Napoli avrebbe già presentato la propria proposta contrattuale sul piatto del calciatore, il quale però per il momento ha messo tutto in stand-by per aspettare un segnale da Hansi Flick. Il giocatore ha dato priorità assoluta al trasferimento in Liga per riabbracciare il tecnico con cui ha condiviso i successi al Bayern. Tra i due c'è un rapporto di stima profonda e Goretzka aspetterà fino all'ultimo una mossa dei catalani.

Dall'altra parte però il Barcellona al momento non considerà dirimente l'acquisto di un centrocampista e, a meno di qualche uscita (Casadò il primo indiziato per la partenza), darà priorità ad altre zone del campo. Ecco perché il club di Aurelio De Laurentiis resta assolutamente in corsa per uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato degli svincolati.