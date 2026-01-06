Tanto tuonò, ma non piovve. Inter, saltato Cancelo: è fatta per il suo ritorno al Barcellona

Il finale era nell’aria, ora è diventato realtà. Il futuro di Joao Cancelo torna a tingersi di blaugrana, con il Barcellona pronto ad accoglierlo nuovamente dopo aver definito ogni dettaglio con l’Al Hilal. Nelle ultime ore è arrivato il via libera definitivo che ha chiuso l’operazione e indirizzato in modo chiaro la corsa di mercato. L'Inter ci aveva provato, aveva fatto tutto con la società saudita e attendeva una risposta del giocatore. Che però ha scelto il Barcellona e ora non vede l'ora di trasferirsi.

Il club catalano ha trovato l’intesa sulla base di un prestito fino a giugno: per sbloccare l’affare, il Barça verserà 4 milioni di euro al club saudita a copertura dell’operazione. Una mossa decisiva, che ha permesso ai blaugrana di mettere il sigillo su una trattativa che è entrata nel vivo negli ultimi giorni ed è stata definitivamente chiusa nella serata di ieri.

Restano così solo tali le speranze dell’Inter, che pure aveva lavorato a lungo sul profilo del portoghese, arrivando anche a un’intesa verbale con l’Al Hilal. A spostare definitivamente l’ago della bilancia è stata però la volontà del giocatore: Cancelo ha indicato fin dall’inizio il Barcellona come priorità assoluta, senza mai aprire concretamente a un ritorno in nerazzurro. Una scelta netta, che ha indirizzato l’epilogo della trattativa.