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Sampdoria, Lombardo: "Spiace per il risultato, però abbiamo sbagliato l’approccio"

Sampdoria, Lombardo: "Spiace per il risultato, però abbiamo sbagliato l’approccio"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:04Serie B
Davide Verduci
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Andrea Piras

Nonostante i ragazzi di Lombardo abbiano messo in campo cuore e grinta, il divario tecnico è apparso netto: i blucerchiati sono risultati inconsistenti in attacco e incapaci di scardinare la difesa granitica dei brianzoli. Per la Sampdoria resta l'orgoglio della lotta, ma anche la consapevolezza che, contro le grandi, lo spirito battagliero da solo non basta a colmare le lacune tecniche.

Queste le parole di mister Lombardo presso i microfoni dei canali ufficiali del club blucerchiato: “ Mi dispiace per la gente che ci ha dato supporto e mi dispiace per il risultato fin troppo pesante però abbiamo sbagliato l’approccio, credo che ci siamo consegnati troppo presto al Monza e questa non era la partita che avevamo preparato, quando vai sotto per 2-0 soprattutto perchè ci hanno trovati troppo aperti li diventa poi difficile. Mi prendo le mie responsabilità e questa di oggi è un’amarezza grande che però ci può far bene riportandoci alla realtà della situazione attuale della squadra. L’avevo già ripetuto che l’avevamo preparata in un certo modo e invece abbiamo dovuto faticare e ritrovare altre energie che abbiamo dovuto spendere di più per cercare un goal per riaprire la partita.”

Ha proseguito poi così il mister blucerchiato: “Questa è una squadra che ha grandi numeri da Serie A e che sta lottando per tornarci mentre noi dobbiamo lottare fino alla fine e non ci deve mancare l’umiltà ed oggi non è mancata quella ma ci sono mancate le distanze troppe lunghe soprattutto ad inizio partita e questo ci ha condannato. Dopo il match ho cercato di confortarli perchè le prestazioni sono sempre poi figlie dei momenti che si stanno passando, poi la situazione si è ripresa piano piano con l’adattamento a due a centrocampo ma ovviamente quando rischi di più lasci più ripartenze agli avversari. Nel contesto loro hanno un portiere molto bravo che da sicurezza e sono stati bravi nei duelli individuali, a livello difensivo e in area di rigore. Noi non abbiamo giocatori come Petagna che ti fanno salire ma dobbiamo giocare in verticale con palla a terra. Dobbiamo resettare subito già dall’allenamento di domani mattina e preparare la partita contro il Cesena, mancano tre partite e io non ho mai pensato di essere salvo quindi dobbiamo giocarcela fino alla fine .

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