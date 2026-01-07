Udinese, Rui Modesto verso la Serie B: Catanzaro e Juve Stabia hanno chiesto informazioni

Dopo aver trovato poco spazio in Serie A con la maglia dell’Udinese in questa stagione, solo tre gare in campionato, per l’esterno destro Rui Modesto potrebbero aprirsi le porte di quella Serie B dove sarebbe potuto approdate già la scorsa estate.

Come riferiscono i colleghi di Sportmediaset infatti per il classe ‘99 si starebbe profilando una sfida fra il Catanzaro, che lo aveva cercato già nei mesi scorsi, e la Juve Stabia. Entrambe le società avrebbero chiesto informazioni ai friulani per il portoghese-angolano rientrato dalla Coppa D’Africa dove ha giocato una sola gara, 90 minuti contro l’Egitto nella fase a gironi. Visto che il tecnico Kosta Runjaic lo ha impiegato poco nel corso della stagione la sua cessione potrebbe concretizzarsi in questo mercato.