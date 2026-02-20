Empoli, a Frosinone un buon pareggio ma vittoria e playoff sono oramai un ricordo
Quello ottenuto sul prato dello 'Stirpe' è un pareggio dal sapore agrodolce per l'Empoli di Alessio Dionisi nell'anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie B
Da una parte c'è la soddisfazione di aver fermato il Frosinone, ovvero una delle compagini in piena lotta per la promozione in Serie A, grazie anche alla prima doppietta in stagione di Stiven Shpendi.
Dall'altra parte, però, i toscani hanno portato a sette il numero di giornate consecutive senza vittorie. L'ultimo successo in campionato risale, infatti, al 10 gennaio scorso quando gli azzurri espugnarono il campo del Cesena per 1-0.
Un bottino decisamente troppo esiguo per una piazza come quella empolese, retrocessa la scorsa estate in Serie B dopo tre anni nella massima serie.
Con sette punti di distacco, con una partita in più, dall'ultimo posto utile in classifica per la qualificazione ai playoff promozione, le chance di un ritorno immediato in Serie A per la società di Fabrizio Corsi sono oramai ridotte al minimo.
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 53
Frosinone 53*
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Empoli 30*
Carrarese 30
Padova 29
Sampdoria 29
Avellino 28
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18
* una gara in più