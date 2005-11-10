Nastase su Mantova-Palermo: "Per i rosanero non sarà una passeggiata, ma vinceranno"

L’ex difensore del Palermo Valentin Nastase ha parlato in vista della sfida dei rosanero contro quel Mantova dove sulla panchina siede Francesco Modesto con cui ha giocato proprio in Sicilia in passato: “Modesto era molto giovane quando arrivò al Palermo, ma si vedeva però che aveva personalità, si allenava bene e aveva una grande voglia di arrivare. - spiega il rumeno a Ilovepalermocalcio.com - L’esperienza al Palermo per me è stata molto significativa e conservo nel cuore i ricordi vissuti con tutti i miei compagni".

Sulla sfida fra Mantova e Palermo

“Mantova e Palermo sono reduci da un ottimo inizio di campionato. I rosanero, seppur in Coppa Italia, hanno già battuto i lombardi e questo offre loro un ulteriore vantaggio. - conclude Nastase - Non sarà di certo una passeggiata per la squadra di Inzaghi, ma sono convinto che alla fine riuscirà a centrare il successo”.