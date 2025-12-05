Il leggendario Pfaff, soprannominato El Simpático: "A Messico '86 andavo al mercato col cuoco..."

Considerato tra i più forti portieri di tutti i tempi, Jean-Marie Pfaff è una delle "Legends" intervistate dalla FIFA a poche ore dal sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale (in programma stasera a Washington, ore 18 italiane) che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada (il primo a 48 squadre, ndr). Il belga, bandiera del KSK Beveren e del Bayern Monaco, è stato titolare della sua Nazionale dal 1976 al 1986, e tra protagonisti del quarto posto del Belgio ai Mondiali di Messico 1986.

"Il Mondiale a 48 squadre penso sia fantastico, perché ci saranno calciatori che hanno la possibilità di giocare ma che normalmente non lo farebbero. So che potrebbero non essere le squadre che normalmente giocano nel Mondiale, ma dovremmo augurare loro tutta la fortuna di cui hanno bisogno. E porta più giocatori sotto i riflettori. Devo dire che l'idea alla base di ciò che la FIFA sta organizzando è in realtà in ritardo di 50 anni. Se provieni da un paese di 5.000 abitanti, non puoi aspettarti di diventare campione del mondo, ma loro ne sono consapevoli e sono felici. Ed è anche così che funzionano gli affari, le sponsorizzazioni, eccetera.

Pfaff torna sul Mondiale del 1986 disputato in Messico. "Sono molto orgoglioso che tutti in Messico mi vedessero come una persona normale. Sono una persona che risponde alle domande con l'istinto. Ho anche interagito con i messicani: ricordo che andavo al mercato con il nostro cuoco a comprare la frutta, ho camminato con persone che non hanno nulla. Anche loro mi hanno dato qualcosa. Mi hanno soprannominato "El Simpatico", la gente pensava che lo facessi per la pubblicità, ma è il mio cuore a parlare più forte di tutti. Ho sempre sostenuto le persone che hanno meno perché non provenivo da una famiglia ricca. Quando mi hanno dato quel soprannome, è stato un vero onore per me. E la gente ha riconosciuto Jean-Marie Pfaff come un uomo tra gli uomini, e così è rimasto".