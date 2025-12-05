TMW
Il Bologna pensa a Camara: primi approcci per l'attaccante classe 2007 del Guimaraes
Il Bologna pensa anche al futuro e sta già interessandosi a un profilo per il reparto avanzato. Secondo quanto raccolto da TMW, il club rossoblù ha messo nel mirino Oumar Camara, attaccante classe 2007 del Vitoria Guimaraes. Ci sono già stati i primi approcci tra le parti, che proseguiranno nelle prossime settimane i contatti, nella speranza di trovare la quadra.
Camara ha un contratto con i portoghesi fino al 30 giugno 2029 e vanta già 11 presenze e 3 gol con la maglia dei Conquistadores. In passato ha giocato pure nell'Under 19 del PSG, collezionando 3 presenze anche con la Francia Under 18 e 7 con l'Under 17, con cui ha segnato una rete.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
