Padova, Andreoletti: "Abbiamo concesso una rete evitabile, importante non perdere"

Queste le dichiarazioni di Matteo Andreoletti al termine del match pareggiato col Bari: “Quando giochi partite come queste, la vittoria è sicuramente ciò che volevamo ma potevamo anche perdere, ci teniamo comunque il punto con una diretta concorrente” prosegue “non possiamo prendere gol in quella maniera, abbiamo concesso una punizione da sessanta metri che ha portato al pareggio, partiamo da qui per lavorare in settimana e migliorarci”. Conclude poi “nella ripresa si è cercato più a non perderla che a vincerla da entrambe le parti”