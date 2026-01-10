Padova, Andreoletti: "Domani un nuovo inizio. Modena costruita per l'alta classifica"

Alla vigilia del match in programma domani contro il Modena, Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, si è presentato come di consueto in conferenza stampa per analizzare i temi della sfida. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it:

“Giocare con il Modena sarà un nuovo inizio in cui si azzererà tutto, il 2025 é stato fenomenale terminato con una vittoria. Abbiamo conosciuto bene le difficoltà della categoria, ora come ora occupiamo una bella posizione in classifica ma basta poco per scendere. Una cosa molto positiva é che recuperiamo molti giocatori, quindi abbiamo tutte le carte per giocare una buona partita, Padova ha bisogno di punti. Recuperiamo Lasagna, Pastina, Silva, Barreca quindi sono molto soddisfatto. Guardando le statistiche bisogna migliorare la parte offensiva, però non deve compromettere l’equilibrio e l’ossatura della squadra. Abbiamo già fatto dei miglioramenti importanti. Modena é costruita per fare un campionato di vertice, le difficoltà sono tante perché affrontiamo una squadra forte, per i numeri che ha potrebbe giocare in serie A. Nell’ultimo periodo hanno raccolto meno di quello che potevamo fare. Concedono poco, in trasferta ha una bella difesa, ha dei numeri impressionanti, ci aspetta una partita complicata. Oggi valutiamo se inserire Barreca dal primo minuto, vediamo in base all’allenamento nel pomeriggio. Modena é una squadra esperta, molto brava sulle palle da tiro, é una squadra fisica, quindi non é una vantaggio affrontare il Modena dopo un filotto negativo. Sicuramente tornerà come una della squadra più forti del campionato. Per quanto riguarda il mercato, c’è un direttore molto esperto che se ne occupa quindi sono molto tranquillo. Mi limito a far rendere al meglio i giocatori che mi portano.

La formazione di domani? Il dubbio più grosso é scegliere tra Crisetig e Harder, due opposti. Bisogna capire cosa serve per la partita. Baselli lo stiamo usando anche nel ruolo di mezzala, nell’ottica della produzione offensiva potrebbe aiutarci. Una volta ripreso al 100%. Bortolussi non segna da fine novembre, sembra che quando manca Lasagna non riesca a segnare. Nonostante questo non sono preoccupato perché la prestazione che mette in campo é sempre brillante, é questione di tempo, speriamo già domani. Sorrentino e Fortin, due portieri titolari, quasi tre. La scelta va fatta a seconda della partita, se penso all’andamento, sono entrambi di alto livello ma Sorrentino parte in vantaggio.

Pastina? Io avevo detto delle caratteristiche che volevo e mi hanno aiutato a trovarlo, ma non ho mai portato io di persona un giocatore a Padova. É giocatore con grandi qualità ma deve ancora capire dove siamo, ha delle grandi qualità fisiche e umane”.