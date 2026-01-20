Padova, annunciato il nuovo CdA: si dimette Monteanu ed entra Banzato jr

Dopo il passaggio delle quote di maggioranza del Padova, avvenuta nella giornata di ieri, che ha visto l'uscita dell'imprenditore Joseph Oughourlian e l'arrivo di Alessandro Banzato il club ha provveduto a nominare un nuovo CdA con l'ingresso di Giovanni Banzato, figlio del nuovo patron, che assumerà anche il ruolo di vice presidente e l'uscita di Andreea Munteanu. Questa la nota della società biancoscudata:

Il Calcio Padova informa che, nella giornata di ieri, si è riunito il consiglio di amministrazione del club biancoscudato, che ha preso atto delle dimissioni del consigliere Andreea Munteanu ed ha provveduto a cooptare Giovanni Banzato, nominandolo altresì Vice Presidente.

Pertanto, il consiglio di amministrazione risulta oggi così composto:

Presidente: Francesco Mario Peghin

Vice Presidente: Giovanni Banzato

Amministratore Delegato: Alessandra Bianchi

Consigliere: Moreno Beccaro

Consigliere: Gianni Potti

Consigliere: Giampaolo Salot