TMW
Dopo Douglas Costa il Chievo piazza un altro colpo: in arrivo il centrocampista Baselli
TUTTO mercato WEB
Dopo aver disputato otto gare con il Padova, dove era arrivato da svincolato la scorsa estate, in Serie B per l’esperto centrocampista Daniele Baselli si prospettano sei mesi in Serie D prima del grande passo verso gli Emirati Arabi Uniti.
Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il classe ‘92 infatti è a un passo dalla firma con il ChievoVerona dove giocherà fino al termine del campionato. In estate per lui si apriranno poi le porte di quel Al-Ittifaq dove è approdato da poche settimane Mario Balotelli. Baselli dunque sarà il secondo grande colpo di mercato dei veneti dopo quel Douglas Costa che è stato annunciato due settimane fa, ma che ancora non è sbarcato in Italia.
Altre notizie Serie D
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile