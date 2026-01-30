TMW Dopo Douglas Costa il Chievo piazza un altro colpo: in arrivo il centrocampista Baselli

Dopo aver disputato otto gare con il Padova, dove era arrivato da svincolato la scorsa estate, in Serie B per l’esperto centrocampista Daniele Baselli si prospettano sei mesi in Serie D prima del grande passo verso gli Emirati Arabi Uniti.

Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il classe ‘92 infatti è a un passo dalla firma con il ChievoVerona dove giocherà fino al termine del campionato. In estate per lui si apriranno poi le porte di quel Al-Ittifaq dove è approdato da poche settimane Mario Balotelli. Baselli dunque sarà il secondo grande colpo di mercato dei veneti dopo quel Douglas Costa che è stato annunciato due settimane fa, ma che ancora non è sbarcato in Italia.