TMW Crotone, ci siamo per l'attaccante Musso. Superato il Campobasso

Antonino Musso sarà un calciatore del Crotone. L'attaccante classe '99 infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, è in procinto di trasferirsi dalla Torres, dove ha messe a segno cinque gol in 24 presenze, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I calabresi hanno superato la concorrenza del Campobasso che ha chiuso con Luciani del Ravenna.