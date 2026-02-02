TMW
Crotone, ci siamo per l'attaccante Musso. Superato il Campobasso
TUTTO mercato WEB
Antonino Musso sarà un calciatore del Crotone. L'attaccante classe '99 infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, è in procinto di trasferirsi dalla Torres, dove ha messe a segno cinque gol in 24 presenze, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I calabresi hanno superato la concorrenza del Campobasso che ha chiuso con Luciani del Ravenna.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile