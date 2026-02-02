Ufficiale
Cremonese, rinforzata la Primavera con un centrocampista dall'Empoli. Ecco Bagordo
La Cremonese si è assicurata un nuovo centrocampista, che comincerà il suo percorso con la selezione grigiorossa nella squadra Primavera. Depositato in Lega Serie A il contratto dell'acquisto in prestito di Cristian Bagordo (18 anni) dall'Empoli.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
