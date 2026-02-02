Ufficiale Reggiana, ecco il rinforzo per l'attacco: arriva Fumagalli dalla Virtus Entella

La Reggiana ha rinforzato il suo attacco con il centravanti Fumagalli che nella prima parte di stagione aveva vestito la maglia della Virtus Entella. Questo il comunicato:

"Tommaso Fumagalli è il nuovo attaccante granata. Il calciatore si trasferisce a Reggio Emilia a titolo temporaneo fino al termine della stagione con opzione di riscatto e contro-opzione a favore del Como, società proprietaria del cartellino.

Classe 2000, Fumagalli si mette in luce realizzando 12 gol nella prima metà del campionato di Serie C 2023/24 con la maglia della Giana Erminio e viene acquistato dal Como, con cui termine la stagione e conquista la promozione in Serie A. Nella scorsa annata, in prestito al Cosenza, ha messo insieme 24 presenze in Serie B con 4 gol e 1 assist. In estate, il trasferimento in prestito alla Virtus Entella, collezionando 2 gol e 3 assist in 24 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Benvenuto a Reggio Emilia, Tommaso".