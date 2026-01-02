Sassuolo, Grosso: "Mercato? In alcuni ruoli siamo al limite. Boloca spero torni presto"

"Io parlo di mercato con la società”. Fabio Grosso si aspetta qualche rinforzo dal mercato di gennaio per il suo Sassuolo, e ne parla in conferenza stampa alla viglia della gara con il Parma: “La nostra rosa è sotto gli occhi di tutti, in certe posizioni siamo al limite ma queste cose le conosciamo, le approfondiamo con la società e capiremo quelle che sono le cose giuste per quello che vogliamo fare.

Io sono molto concentrato sulla gara di domani perché so quanto è difficile portare a casa punti e prestazione e le energie sono indirizzate su questa gara perché ci serve, vogliamo partire col piede giusto e ci proveremo nella gara di domani".

Il tecnico neroverde si è poi soffermato sulla condizione di alcuni centrocampisti in squadra: “Boloca è fuori da un po' e spero di riaverlo presto, Lipani è un potenziale giocatore forte, Iannoni gli sto dando meno spazio ma ho parlato con lui e gli ho chiesto di non staccarsi dalla squadra, Vranckx è ancora giovane e ha delle belle caratteristiche. Con i 3 con cui stiamo cercando di proporre le caratteristiche ci danno solidità e qualità, so benissimo l'importanza di chi non gioca e quando ci alleniamo cerchiamo di alzare il livello di tutti".

La conferenza stampa di Fabio Grosso.