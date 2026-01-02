Sassuolo, Grosso: "Mercato? In alcuni ruoli siamo al limite. Boloca spero torni presto"
"Io parlo di mercato con la società”. Fabio Grosso si aspetta qualche rinforzo dal mercato di gennaio per il suo Sassuolo, e ne parla in conferenza stampa alla viglia della gara con il Parma: “La nostra rosa è sotto gli occhi di tutti, in certe posizioni siamo al limite ma queste cose le conosciamo, le approfondiamo con la società e capiremo quelle che sono le cose giuste per quello che vogliamo fare.
Io sono molto concentrato sulla gara di domani perché so quanto è difficile portare a casa punti e prestazione e le energie sono indirizzate su questa gara perché ci serve, vogliamo partire col piede giusto e ci proveremo nella gara di domani".
Il tecnico neroverde si è poi soffermato sulla condizione di alcuni centrocampisti in squadra: “Boloca è fuori da un po' e spero di riaverlo presto, Lipani è un potenziale giocatore forte, Iannoni gli sto dando meno spazio ma ho parlato con lui e gli ho chiesto di non staccarsi dalla squadra, Vranckx è ancora giovane e ha delle belle caratteristiche. Con i 3 con cui stiamo cercando di proporre le caratteristiche ci danno solidità e qualità, so benissimo l'importanza di chi non gioca e quando ci alleniamo cerchiamo di alzare il livello di tutti".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.