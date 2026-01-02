Lazio, Castellanos a Formello per svuotare l'armadietto: oggi la partenza per Londra

Si chiude in modo definitivo una delle operazioni più rilevanti di questo inizio di mercato invernale. La Lazio e il West Ham hanno infatti raggiunto l’accordo totale per il trasferimento di Valentin Castellanos in Premier League. L’attaccante argentino si trasferisce a titolo definitivo per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, con tutti i dettagli già definiti tra le parti.

Dal punto di vista economico, l’operazione prevede una ridistribuzione della somma incassata dal club biancoceleste: il 15% del prezzo di vendita spetterà infatti al New York City, come da accordi precedenti. Di conseguenza, nelle casse della Lazio entreranno 25,5 milioni di euro netti. Nella mattinata di oggi Castellanos si è presentato a Formello per salutare i compagni di squadra e lo staff tecnico, svuotare il proprio armadietto e prepararsi alla partenza verso Londra, dove inizierà la sua nuova avventura nel calcio inglese. A riferirlo è Sky Sport.

Dopo due stagioni e mezzo si conclude così l’esperienza dell’attaccante classe 1998 in maglia biancoceleste. Un percorso fatto di continuità e numeri importanti: 97 presenze complessive, arricchite da 22 gol e 16 assist tra campionato e coppe. Ora per Castellanos si apre un nuovo capitolo, mentre la Lazio volta pagina e guarda alle prossime mosse sul mercato.