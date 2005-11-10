Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Pittarello e Vavassori sontuosi, deludono Petagna e Pohjanpalo

Finisce 3-3 il match dell'ottava giornata fra Pisa e Palermo disputata questo pomeriggio alla Cetilar Arena, non è bastato il doppio vantaggio ai nerazzurri per imporre la prima sconfitta alla capolista. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi hanno ribaltato la situazione anche grazie agli ingressi di Vavassori ed Hernani, il solito Marras ha firmato il 3-3 finale.

Le PAGELLE DEL PISA

Confente 6 - Dopo un primo tempo in cui viene impegnato solo da un sinistro di Ranocchia viene superato tre volte senza avere responsabilità particolari. Per il resto ordinaria amministrazione.

Primasso 6 - Come sempre risulta il migliore di una difesa che soffre il ritorno della capolista. Si prende un giallo nel primo tempo, abile a gestirsi togliendo le castagne dal fuoco in alcune circostanze.

Dal 97’ Canestrelli s.v

Bohzinov 5.5 - Partita dai due volti la sua, ad un primo tempo in cui si rende protagonista dell’assist per Pittarello in occasione del raddoppio nerazzurro. Fa riscontro una ripresa in cui va in sofferenza: perde nettamente il duello con Vavassori nella circostanza che genera il momentaneo sorpasso siciliano.

Angori 5 - Riportato a braccetto interpreta il ruolo secondo le sue caratteristiche. E’ l’elemento ad andare maggiormente in difficoltà nella ripresa, l’asse Cassandro-Vavassori sfonda spesso dalla sua parte. Sul 3-2 rischia per pochi centimetri una clamorosa autorete.

Zanon 5.5 - Anche per lui una partita dalle due facce, arrembante e di grande personalità nel primo tempo dove si rende protagonista dell’assist per Pittarello che regala il vantaggio ai toscani. Perde nettamente il duello con Johnsen permettendo al norvegese di involarsi verso la rete e riaprire la partita

Dal 70’ Rao 6.5 - Il suo ingresso permette ai nerazzurri di avere maggiore freschezza, imprevedibilità e una scossa mentale per pareggiare. Suo l’assist del 3-3 firmato da Marras.

Loyola 5.5 - In ombra soprattutto nella ripresa dove viene sovrastato dalla fisicità del centrocampo rosanero.

Dal 70’Vural 6 - Il suo ingresso permette alla squadra di avere maggiore quadratura e sostanza, recupera palloni importanti.

Correia 6 - Mette al servizio della squadra la sua strabordante fisicità, unita a quantità. Si rende protagonista di alcuni strappi determinanti nella metà campo del Palermo.

Leris 6.5 - Lotta e si sacrifica partendo a sinistra per poi passare sulla fascia destra dopo l’uscita di Zanon. Il più costante della squadra di Bianco, sempre pronto a dare il suo apporto nelle due fasi.

Marras 6.5 - Entra con difficoltà nella partita, meno appariscente del solito nel primo tempo. Emerge nel momento di maggiore difficoltà della squadra firmando la rete del 3-3 siglando il terzo gol consecutivo.

Moreo 6 - Emerge a tratti ma ha il merito di fare quella finta che libera Marras in occasione del 3-3. Non sempre preciso nei suggerimenti per i compagni fra le linee, generoso come sempre.

Pittarello 7 - Firma una doppietta da attaccante di razza concretizzando al meglio le occasioni avute. Tiene da solo il peso dell’attacco, impegnando in maniera severa i centrali avversari.

Dal 70’ Petagna 5 - L’unica cosa buona è un corner guadagnato al 90’, per il resto si fa notare per le quattro volte in cui finisce in fuorigioco.

Allenatore: Bianco 6 - Prestazione dai due volti della sua squadra, superba nel primo tempo dove impone ritmo ed aggressività. Soffre il ritorno del Palermo accusando il colpo, decisivi i cambi nel momento giusto per ritrovare un pareggio pienamente meritato. Si può parlare di esame superato per i nerazzurri, anche se in difesa c'è qualcosa da sistemare.

PAGELLE DEL PALERMO

Perin 6 - Non ha responsabilità specifiche sui gol del Pisa, per il resto non viene chiamato a compiere interventi di rilievo.

Pierozzi 5.5- Quando incrocia Pittarello sulla sua strada va in sofferenza, fatica a tenere il passo di Leris. In avanti si fa vedere poco, costretto a lasciare il campo per un infortunio al polso piuttosto grave.

Dal 64’ Cassandro 6.5 - Entra con il piglio giusto facendo vedere le streghe ai difensori del Pisa ogni volta che si propone in avanti. Perde Rao in occasione del 3-3 firmato da Marras

Bani 5.5 - Parte bene nella prima parte della partita vincendo i duelli. Perde Pittarello in occasione della rete del vantaggio toscana. Costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia.

Dal 32’ Magnani 6 - Costretto a scendere in campo repentinamente conferisce il suo apporto alla retroguardia. A tratti riesce a dare solidità alla difesa rosanero riuscendo a vincere i duelli.

Peda 6.5 - Partita non perfetta sul piano difensivo ma impreziosita dalla bella rete del 2-2, risolve una mischia in area lasciando partire un tiro imparabile. Nella ripresa cresce dopo una prima frazione in sofferenza.

Augello 5.5 - In ombra l’esterno rosanero, soffre non poco il ritmo e la vivacità impressa dai nerazzurri nel primo tempo. Sul 3-3 non legge adeguatamente la finta di Moreo lasciando solo Marras.

Mazzitelli 6.5 - Partenza al rallentatore poi con il passare del tempo esce alla distanza dando il suo apporto alla manovra offensiva. Entra nelle azioni rosanero nella ripresa dando vivacità ai suoi.

Estevez 6- Fatica a tenere a bada i centrocampisti avversari, nel primo tempo la manovra siciliana si dipana con troppa lentezza. Meglio nella seconda parte del confronto.

Ranocchia 5 - Non riesce mai ad entrare in partita rimanendo ingabbiato nel fulcro del centrocampo. Procura l’ammonizione di Primasso e conclude debolmente da dentro l’area, troppo poco.

Dal 46’ Hernani 6.5 - Cambio di marcia significativo nella ripresa, mette al servizio la sua classe e una fisicità significativa contribuendo alla rimonta della capolista.

Gyasi 5 - Prestazione sotto tono la sua, subisce la prestanza e il pressing portato dai difensori nerazzurri.

Dal 46’ Vavassori 7 - Il suo ingresso cambia la partita in maniera netta. Tiene in costante allarme la difesa del Pisa, segna da par suo la rete del 2-3 con una bella azione personale.

Pohjanpalo 5.5 - Prestazione al di sotto del suo standard del bomber finlandese ben contenuto dalla difesa toscana. Sfiora un gol di carambola sul 3-2 ma non incide praticamente mai.

Dal 81' Ceccaroni s.v

Johnsen 6.5 Da la sensazione di poter sempre inventare qualcosa, riapre la partita in un amen andando via a Zanon.

Allenatore: Inzaghi 6.5 - Davanti al suo ex pubblico va in sofferenza per tutto il primo tempo il suo Palermo, ma la risposta è da grande squadra nella ripresa. La sensazione è che i siciliani siano difficilmente avvicinabili, per organico, mentalità e capacità di ribaltare le partite