Soulé segna e fa assist (quasi) sempre senza Dybala. Un dato fa riflettere la Roma

Le qualità di Matias Soule sono indiscutibili, ma la scorsa stagione, specialmente all'inizio, l'argentino aveva avuto un po' difficoltà a mostrarle. Quest'anno invece ha cambiato marcia e, con quello di ieri contro i Rangers, è arrivato a quota 4 gol, ai quali vanno aggiunti 2 assist. Numeri che testimoniano la bontà dell'investimento della Roma, che nell'estate 2024 ha pagato poco più di 25 milioni di euro per strapparlo alla Juventus.

Andando ad analizzare più attentamente il suo rendimento ci si rende conto che, esclusa la rete realizzata a Pisa, tutte le altre giocate decisive sono arrivate senza Paulo Dybala sul terreno di gioco. Un dato che smentisce anche le parole di Gian Piero Gasperini, che, prima della trasferta in Scozia, aveva parlato così in conferenza stampa: "Dybala è un riferimento tecnico importante che aiuta non solo per se stesso, ma aiuta anche a giocare bene quelli che gli sono vicini. Questa è un po' la caratteristica dei giocatori forti".

La tesi del tecnico di Grugliasco non è certamente campata in aria perché il valore della Joya è evidente a tutti, ma forse, per una questione di caratteristiche e di posizione in campo, è un problema per Soulé. Intanto, in attesa di partite future, il classe 2003 continua a trascinare la Roma.