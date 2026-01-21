Insigne al Napoli? L'agente: "Se loro vogliono, Lorenzo è pronto a tornare"

Lorenzo Insigne potrebbe tornare al Napoli? Anche se al momento la pista di mercato non sembra particolarmente calda, le cose potrebbero cambiare e l’ex capitano - che aspetta una chiamata dalla Lazio di Sarri fin qui mai arrivata - sarebbe ben felice di sposare nuovamente il club di Aurelio De Laurentiis.

A parlarne è stato Andrea D’Amico, agente di Insigne, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Lo potrebbe tesserare subito e avrebbe il doppio vantaggio che Lorenzo, essendo stato formato dalla squadra, non occuperebbe un posto in lista. E quindi con queste esigenze che ci sono state ultimamente anche a causa di questi infortuni sarebbe un vantaggio importante.

Da parte nostra non ci sono esigenze economiche di nessun tipo, quindi non è una trattativa normale. Se loro vogliono, Lorenzo è pronto”.