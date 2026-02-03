Pescara, Sebastiani: "Volevamo Mancuso per l'attacco, il Mantova non ha aperto al trasferimento"

Con la giornata di ieri, lunedì 2 febbraio, si è definitivamente conclusa la sessione invernale di calciomercato, con i club che hanno provato a "riparare" quanto fatto in estate. Abbastanza attivo il Pescara, con il presidente Daniele Sebastiani che ha commentato quello che dai suoi è stato fatto.

Ecco le sue dichiarazioni a Rete8, riprese da pianetaserieb.it: "Se siamo ultimi in classifica, la colpa nostra. In questa sessione di mercato, però, sono arrivati alcuni giocatori nei ruoli scoperti, e ci abbiamo provato per Mancuso ma il Mantova non ha aperto al trasferimento. Lapadula? È in scadenza sì, ma è di Torino: è stata anche una sua scelta. Tra i giovani attaccanti abbiamo preso Flavio Russo, tra i più bravi, mentre su Altare non facciamoci ingannare: è fermo dallo scorso maggio per la lesione del crociato anteriore, ma è pronto per giocare, tanto che si stava già allenando con la Sampdoria. A ogni modo, il campo, come sempre, giudice insindacabile e ci dirà se abbiamo operato bene".

Ricordiamo che oltre ai nomi citati, il club abruzzese si è assicurato Davide Bettella dal Catanzaro, gli svincolati Gaston Brugman, Gennaro Acampora e Lorenzo Insigne, Mouhamed Lamine Fanne Dabo in prestito dal Venezia e Andrea Cagnano, sempre a titolo temporaneo ma dall'Avellino.