Bari, Piscopo: "Dobbiamo tornare a vincere, è importante per il nostro percorso"

Kevin Piscopo, centrocampista del Bari, ha parlato ai microfoni di RadioBari, dopo il pareggio a reti bianche con lo Spezia. Queste le sue parole riportate da TuttoBari.com

“Sicuramente è stata una bella partita, molto intensa. Abbiamo provato a giocare, siamo riusciti a creare anche molte occasioni. Una partita in cui abbiamo sofferto, combattuto”.

Sui ruoli: “La mia preferenza è dietro la punta, come trequartista, però ho parlato con il mister e gli ho detto che sono a disposizione sua e della squadra”.

Sull’ambiente: “Diverso da Castellammare però è un ambiente che ti stimola molto. Giocare queste partite qua è un valore aggiunto che un calciatore deve fare nella sua carriera”.

Sulla prossima partita: “Dobbiamo metterci sotto e fare qualche vittoria, perché è importante per il nostro percorso”.