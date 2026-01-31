Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Piscopo passa dalla Juve Stabia al Bari: va in prestito con obbligo di riscatto

Piscopo passa dalla Juve Stabia al Bari: va in prestito con obbligo di riscatto
© foto di Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 18:05Serie B
Claudia Marrone

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juve Stabia "comunica di aver raggiunto un accordo con la S.S.C. Bari per la cessione, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dell’attaccante Kevin Piscopo.

Arrivato a Castellammare nella stagione 2023/24, Kevin ha collezionato 93 presenze, mettendo a segno 8 reti e 12 assist con la maglia gialloblù. Nel corso della sua esperienza ha contribuito in alla vittoria del campionato di Serie C – Girone C e al raggiungimento della semifinale Play Off di Serie B nella scorsa stagione.

La società desidera ringraziare Kevin per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante il suo periodo in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Fa poi seguito il comunicato del Bari: "SSC Bari comunica di aver acquisito dalla SS Juve Stabia, con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '98 Kevin Piscopo (06.02.98, Vercelli); il duttile attaccante vestirà la maglia numero '28' e sarà da subito a disposizione di mister Longo.

Prodotto del settore giovanile del Santhià, nel '13 passa alle giovanili del Genoa che, nel '16-'17, lo manda a fare esperienza in Serie D al Valdinievole Montecatini dove segna 13 reti in 33 presenze. L'esordio con i professionisti arriva nella stagione '17-'18 in C quando Piscopo vestirà la maglia della Carrarese; dopo due stagione con i marmiferi, viene acquistato dall'Empoli, che nella stagione '20-'21 viene promosso in massima serie, tornando per ben due volte a vestire la maglia degli apuani per un totale di 106 presenze, 20 gol e 8 assist in gialloblù. Dopo le esperienze con SPAL e Renate, gioca 36 partite, segnando 3 gol, a Pordenone, passando nell'estate del '23 alla Juve Stabia dove vincerà il campionato di C e dove, in due stagioni e mezzo, totalizzerà 93 presenze, 8 gol e 13 assist.

Benvenuto Kevin!".

