Reggiana, caccia anche a un centrale mancino: piace il brasiliano Lusuardi del Pisa

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:37
Tommaso Maschio

Con Giangiacomo Magnani destinato a rientrare al Palermo per fine prestito dopo sei mesi, avendo il giocatore risolto i problemi personali che l’avevano spinto a tornare in Emilia la scorsa estate, la Reggiana è alla ricerca di nuovo innesti in difesa.

Sul taccuino del direttore sportivo Domenico Fracchiolla ci sono, come evidenziato su queste pagine, i nomi di Francesco Vicari del Bari (dieci presenze fra campionato e Coppa Italia nella prima parte di stagione) e di Alessandro Pio Riccio della Sampdoria (14 presenze finora in blucerchiato), ma non sarebbero gli unici due giocatori a interessare la Reggiana per sistemare il reparto arretrato.

Il club infatti starebbe cercando anche un mancino che possa dare maggiori sicurezze rispetto a Bonetti e Quaranta che non sono sempre stati impeccabili in stagione oltre a essere stati rallentati da qualche problema fisico. Per questo, come riporta Tuttoreggiana.com, la società starebbe guardando in casa Pisa: l’obiettivo è Mateus Lusuardi, classe 2004 che è sceso in campo solo tre volte in Serie A, ma che in Serie B ha dimostrato buone cose con la maglia del Frosinone (12 presenze e due reti).

