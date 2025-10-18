Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reggiana-Bari 3-1, le pagelle: Marras e Tavsan sugli scudi, Nikolaou disastroso

Elays Tavsan
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 18:05Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Reggiana- Bari 3-1

REGGIANA

Motta 6- Recupera dall’infortunio occorso negli ultimi minuti del derby di Cesena. Incolpevole sul gol del momentaneo vantaggio pugliese, per il resto non viene chiamato a compiere interventi significativi.

Libutti 6- Perde totalmente Moncini in occasione del gol degli ospiti. Si guadagna la sufficienza per l’apporto offerto nella ripresa in fase di spinta. Unisce a questa attenzione nella sua zona di competenza.

Papetti 5.5- Dionigi lo toglie all’intervallo per non correre i rischi. Il cartellino giallo rimediato non gli faceva dormire sonni tranquilli. Dal 46’ Magnani 6 – Presidia la sua zona di competenza con ordine e attenzione.

Bonetti 6.5 – Il migliore del pacchetto arretrato granata. Anche nella prima frazione quando i granata soffrono maggiormente le ripartenze avversarie tiene la posizione in maniera efficace. Nella ripresa si fa notare per una chiusura in scivolata sul tiro di Darboe.

Marras 6.5- E’ una pennellata degna di un pittore impressionista l’assist per Tavsan nella circostanza che genera il momentaneo pareggio granata. Punta e salta sistematicamente gli avversari.

Reinhardt 6- Dirige il gioco in mezzo al campo dando ordine e geometrie al gioco.

Charlys 6- Lotta da par suo dando il suo efficace apporto in fase di non possesso. Dal 82’ Bertagnoli SV

Bozzolan 6.5- l suo è un crescendo rossiniano, parte soffrendo la vivacità di Dickmann nella sua zona di competenza. Nella seconda parte della gara riesce a dare un buon apporto anche in fase di spinta, il primo gol in B è la testimonianza più evidente. dal 82’ Rover SV.

Portanova 6- Dialoga con i compagni d’attacco cercando di non dare punti di riferimento agli avversari. Non è incisivo pur dando il suo efficace apporto alla causa.

Girma 6- Alterna buone cose a clamorosi errori, messo fuori partita dall’entrata sconsiderata di Nikolaou. Dal 59’ Novakovic 6 Entra con il piglio giusto anche se gli manca un pizzico di cattiveria sotto porta.

Tavsan 7- Semplicemente devastante, firma il pareggio al tramonto della prima frazione. Nella ripresa disegna un assist al bacio per Bozzolan. Dal 76’ Lambourde 6.5 Vuol imitare il compagno e lo fa siglando una rete d’autore. Una furia in campo aperto

Davide Dionigi 7- Per gli emiliani passare in svantaggio non è un problema, Dopo Cesena i granata completano la rimonta conquistando il secondo successo consecutivo mostrando personalità, pazienza e idee chiare

BARI

Cerofolini 6- Come altre volte costretto agli straordinari per salvare i suoi, forse in occasione della rete del 1-1 poteva fare di più ma è decisivo due volte su Novakovic.

Nikolaou 4.5- L’Intervento sconsiderato su Girma cambia la partita, inducendo Caputi all’espulsione dopo la On field review.

Meroni 5- Quando viene preso d’infilata denota tutte le sue difficoltà, saltato con troppa facilità sia nel primo che nel terzo gol.

Pucino 5- Anche lui denota tutte le sue difficoltà a contenere gli attaccanti e gli esterni della Reggiana. Dalla sua parte arriva la rete del 3-1.

Antenucci 5.5- poco efficace nelle due fasi, viene sacrificato dopo l’espulsione combinata a Nikolaou. Dal 61’ Burgio 5- Schierato per dare supporto alla fase difensiva, anche lui fatica ad arginare le folate avversarie.

Braunoder 6- Cerca di dare ordine alla manovra, ci riesce solo in parte. Nella ripresa la squadra pugliese denota poco equilibrio. Dal 69’ Pagano 6- .

Darboe 6- Come il compagno di reparto viene chiamato a fare legna in mezzo al campo, riuscendoci solo parzialmente.

Dickmann 6.5- Suo l’assist per Moncini, per il resto combatte mettendo sul piatto della bilancia determinazione e voglia.

Partipilo 6- Si mangia un gol che grida vendetta sullo 0-0 ma è sempre nel vivo dell’azione. Dal 62’ Dorval 5.5 Soffre inevitabilmente un ambiente ostile, cerca di mettersi alle spalle i fischi ma fatica ad essere incisivo in avanti.

Castrovilli 6- Uno dei pochi a dare del tu al pallone, fino a quando la condizione gli lo permette ne beneficia la manovra del Bari. Dal 84’ Maggiore 6- Merita il voto per l’intraprendenza dimostrata.

Moncini 6.5-
Firma la rete del momentaneo vantaggio firmando un gol da attaccante di razza. Dal 84’ Gjtkeaer Sv

FABIO CASERTA 5- Fragile la squadra biancorossa, certo l'espulsione di Nikolaou è stata decisiva ma i pugliesi hanno preso gol con troppa facilità. A questo c'è da aggiungere lo scarso equilibrio mostrato dalla squadra, sarà utile cambiare sistematicamente modulo?

