Reggiana, Dionigi: "Sappiamo cosa aspettarci dal Mantova. Sarà un derby particolare"

“Il Mantova ha un’identità molto precisa. Palleggiano tanto, non danno punti di riferimento, ruotano molto e occupano bene gli spazi. Su alcuni concetti ricordano un po’ il Frosinone. Li abbiamo studiati e sappiamo cosa andranno a fare”. Il tecnico della Reggiana Davide Dionigi analizza così la formazione di Davide Possanzini che affronterà domani in trasferta: “Noi abbiamo dimostrato, già dalla passata stagione, di saper cambiare pelle in base alle caratteristiche dell’avversario per creargli difficoltà nelle due fasi. In molte occasioni ci siamo riusciti bene, vedremo domani quale sarà la strategia migliore. In casa il Mantova ha fatto tanti punti, ma di derby fuori casa ne abbiamo già giocati e sappiamo che sono partite particolari per noi e per loro. La Reggiana ha raccolto meno fuori casa di quanto meritasse e in casa forse qualcosina in più. Sarà un derby particolare per entrambe le squadre".

Spazio poi alla situazione nel gruppo squadra: “Girma e Marras sono entrambi recuperati. Natan è da due partite che deve uscire per interventi duri degli avversari: col Bari è servito il VAR, col Frosinone non c’è stato alcun intervento, non parlo di errori tecnici, ma di gioco duro che andrebbe punito e lo dico per tutelare il mio giocatore. - prosegue Dionigi come riporta Tuttoreggiana.com - Formazione? Uno-due dubbi li ho sempre, ma ho idee chiare su come affrontare il Mantova. Molto dipende anche dal sistema che utilizzeremo”.

Dionigi poi si sofferma sul rinnovo del giovane difensore Bonetti: “Se l’è meritato. Lavora a testa bassa e sta dimostrando il suo valore. Credo sia l’unico in Serie B che viene direttamente dalla Serie D e gioca titolare: merito di chi l’ha portato qui, del ragazzo che si è messo a disposizione e anche della spregiudicatezza di noi allenatori nel puntare su di lui”.

Infine un pensiero alla situazione in classifica: “In Serie B nel giro di 3-4 punti sei tra playout e playoff. È sempre così. In questi scontri diretti dovremo fare punti per mantenere equilibrio, ma nessuna gara è semplice: il pareggio con l’Entella, squadra neopromossa, lo dimostra. Fuori casa non deve essere un problema, cerchiamo di arrivare a gennaio con serenità e poi programmeremo al meglio il futuro”.