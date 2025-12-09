Reggiana, volto nuovo in difesa. L'ex Rimini Lepri firma fino al 30 giugno 2028
Volto nuovo in casa Reggiana, con la formazione emiliana che si assicura il difensore Tomas Lepri, rimasto svincolato dopo il fallimento del Rimini, che è stato escluso dal campionato di Serie C portando allo svincolo di ufficio da parte di tutti i tesserati: il classe 2003 ha sottoscritto un contratto triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.
Di seguito la nota del club:
"AC Reggiana acquisisce il diritto alle prestazioni sportive di Tomas Lepri, in uscita dal Rimini FC. Il calciatore si lega al club granata con un contratto fino al 30 giugno 2028.
Difensore centrale di piede destro e con fisico strutturato, Lepri ha fatto il suo esordio nei professionisti con la maglia del Cesena per, poi, trasferirsi al Rimini all’inizio della stagione 2023/24. Con all’attivo oltre 80 gare tra i professionisti, il classe 2003 ha conquistato con il club romagnolo la vittoria della Coppa Italia di Serie C nell’ultimo campionato.
Benvenuto a Reggio Emilia, Tomas".
