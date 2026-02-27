Rubinacci: "Voglio portare in salvo la Reggiana. A Spezia serve una gara importantissima"

Scontro diretto quello che attende la Reggiana, impegnata domani sul campo dello Spezia in occasione della gara valevole per la 27ª giornata del campionato di Serie B: l'appuntamento al 'Picco' è fissato per le ore 17.15.

E a parlare della gara, nella consueta conferenza della vigilia, è stato il tecnico granata Lorenzo Rubinacci: "Ci aspettano tre gare in una settimana, è vero, ma intanto pensiamo allo Spezia, anche se chiaramente ci deve essere programmazione, su questo non mi nascondo. Bozzolan e Bozhanaj sono assenti, ma su gli altri sono ottimista, ho l'imbarazzo della scelta: quando i ragazzi mi mettono in difficoltà va bene così. E servirà una gara importantissima per la nostra classifica: non avremo purtroppo i nostri tifosi al seguito, ma giocheremo per loro, che saranno davanti alle tv pronti a seguirci".

Una nota va quindi alla gara e all'avversario: "L'esigenza ora è tirare fuori dai giocatori tutto quello che hanno da dare, a Spezia troveremo un bellissimo ambiente e una squadra di qualità, che sta avendo difficoltà dopo aver cambiato molto da una stagione sensazione come quella passata. Vedremo di essere più bravi di loro con le nostre idee, anche perché io voglio portare la Reggiana fuori da questa situazione, anche se so che il percorso è difficilissimo".