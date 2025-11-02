Ufficiale Un gradito ritorno in casa Sampdoria: Lombardo torna come collaboratore tecnico

La U.C. Sampdoria ha ufficializzato il ritorno di Attilio Lombardo nello staff della prima squadra. L’ex bandiera blucerchiata, tra i protagonisti dello storico scudetto del 1991, ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico, affiancando il nuovo allenatore Angelo Gregucci.

Con questa scelta, la società rafforza ulteriormente il proprio gruppo di lavoro, puntando su una figura di grande esperienza e profondo legame con i colori doriani. Lombardo, dopo una carriera da giocatore di altissimo livello e diverse esperienze in panchina in Italia e all’estero, porterà competenza, passione e conoscenza della mentalità Samp.

Il suo ingresso rappresenta un segnale di continuità con la tradizione e la volontà del club di valorizzare figure che incarnano i valori storici della società. I tifosi hanno accolto con entusiasmo la notizia, vedendo in Lombardo non solo un tecnico preparato, ma anche un simbolo autentico della Sampdoria.