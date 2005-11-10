Sampdoria, Delli Carri: "L'attuale classifica non si può vedere. Proviamo vergogna"

“L’attuale classifica non si può vedere, proviamo vergogna”. Il difensore della Sampdoria Filippo Delli Carri non usa mezzi termini per descrivere il momento della squadra ligure che si trova all’ultimo posto in Serie B dopo la sconfitta in casa dell’Ascoli nel turno infrasettimanale. Nonostante il cambio di allenatore infatti in casa blucerchiata non è arrivata ancora la svolta tanto sperata anche a causa dei molteplici infortuni.

Le parole di Delli Carri dopo Ascoli

Anche lo stesso centrale arrivato in estate, proprio per sostituire quel Mattia Viti che dopo due sole gare ha riportato la rottura del legamento crociato, sottolinea come l’emergenza non aiuti la squadra e il neo tecnico Luca D’Angelo a svoltare: “Siamo in una situazione di emergenza totale, basta leggere anche la distinta. Sotto la gestione precedente ci siamo trovati ad allenarci in solamente dieci giocatori e il neo tecnico in quattro giorni ha provato a darci più idee possibili, ma restiamo comunque contati. - prosegue Delli Carri come riporta Sampdorianews.net- Abbiamo bisogno di tutti e speriamo di recuperare più gente possibile nell'immediato”.

Spazio poi al derby contro la Virtus Entella in programma a Marassi: “Sabato giochiamo in casa e dobbiamo dare una svolta a questo campionato, perché non si può vedere la classifica di oggi e proviamo vergogna; però ce la stiamo mettendo tutta e sono sicuro che con questo spirito qui ne usciremo, avendo anche il tempo di lavorare con il nuovo allenatore”.