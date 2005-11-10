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Come stanno andando i giocatori del Napoli in prestito al Monza

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 13:08Serie A
28.10.2026 13:08Serie A
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Stasera al Brianteo il confronto tra le due squadre valido per la nona giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 20.45
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida di questa sera al Brianteo tra Monza e Napoli è quella tra due squadre che dopo otto turni di campionato non sono poi così distanti in classifica. L'andamento fin qui parecchio deludente dei partenopei e quello sopra la linea di galleggiamento dei biancorossi si quantifica in soli quattro punti di distacco tra le due squadre: chi l'avrebbe mai detto ai nastri di partenza, quando per tanti i partenopei erano l'alternativa all'Inter e il Monza l'ennesima piazza in cui Juric avrebbe disatteso le aspettative.
Il calcio però sa sempre come sorprendere e oggi la Serie A sta raccontando altre storie. Varela che un paio di mesi fa in pochissimi conoscevano è oggi il capocannoniere della Serie A: il portoghese è a quota sette reti, mentre mister 50 milioni di euro Rasmus Hojlund è fermo a due. Nel Monza ci sono poi anche un paio di giocatori che nelle ultime ore di mercato sono arrivati proprio dal Napoli, due di quegli innesti d'esperienza chiesti da Juric dopo le prime iniziali sbandate. Ma come stanno andando?

Folorunsho gioca con continuità

Partiamo da Michael Folorunsho, centrocampista sbarcato a Monza esattamente due mesi fa in prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro. Ha debuttato con la nuova maglia il giorno dopo aver firmato con la società brianzola, ha all'attivo otto presenze tra Coppa Italia e Serie A, ma nelle ultime due partite è subentrato: stasera dovrebbe partire di nuovo dal primo minuto.

Ngonge ha pochissimo spazio

Nelle stesse ore di Folorunsho firmava per il Monza anche Cyril Ngonge, esterno d'attacco belga che il Napoli ha acquistato dall'Hellas Verona nel gennaio 2024 per 18 milioni di euro più bonus. Anche in questo caso s'è trattato di un prestito con diritto di riscatto, un milione per averlo a disposizione per una stagione e dieci per l'eventuale acquisto del cartellino. Ngonge però sta trovando per ora poco spazio. Pochissimo: appena due presenze e meno di un'ora in tutto anche perché non sempre al meglio. Ma Juric crede in lui, è pronto a schierarlo con più continuità: “Penso che sia un giocatore forte, che ha qualità, ha tiro, forza nelle gambe, accelerazioni. Se non lo fai giocare mai non lo vedremo mai", ha dichiarato una decina di giorni fa il manager croato. Quale migliore occasione di stasera?

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