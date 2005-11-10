Cremonese, Vandeputte sempre più re degli assist: ne sforna uno ogni 3,5 partite

Che Jari Vandeputte fosse un giocatore capace di fornire assist a ripetizione lo si era già capito ai tempi del Catanzaro quando in 121 presenze mise a referto ben 53 passaggi decisivi fra Serie C e Serie B raggiungendo nell’anno della promozione l’incredibile cifra di 20 assist in 34 presenze. Anche per questo la Cremonese decise di puntarci nell’estate del 2024 venendo subito ripagata da ben 15 passaggi gol decisivi in 39 presenze nell’anno della promozione.

I numeri di Vandeputte in Serie B

Nell’ultima giornata di campionato il belga classe ‘96 si è messo nuovamente in luce con la specialità della casa servendo a Federico Bonazzoli il pallone che l’attaccante ha trasformato nel gol del vantaggio contro un lanciatissimo Mantova. Per Vandeputte si tratta del trentesimo assist in Serie B in carriera in ‘appena’ 107 presenze totali che gli permettono di scalare ancora la Top10 dei giocatori in attività in Serie B in questa speciale classifica. Classifica in cui si issa addirittura al primo posto se consideriamo la media visto che l’esterno grigiorosso viaggia a un assist ogni 3,5 partite seguito dal norvegese Dennis Johnsen, ora al Palermo, con uno ogni 4,8 gare (31 assist in 150 presenze).

La classifica

Il podio per Vandeputte non è distante visto che attualmente viene occupato dal cesenate Dimitri Bisoli a quota 35, mentre più lontane sono le prime due posizioni con Antonio Palumbo del Palermo, 45 assist, e Salvatore Molina del SudTirol, 47 passaggi decisivi, a guardare tutti dall’alto in basso.

Questa la classifica completa degli assist dei giocatori in attività in Serie B (fonte Cuoregrigiorosso.it)

1 – Salvatore Molina (Sudtirol): 47 assist in 321 partite

2 – Antonio Palumbo (Palermo): 45 assist in 229 partite

3 – Dimitri Bisoli (Cesena): 35 assist in 308 partite

4 – Dennis Johnsen (Palermo): 31 assist in 150 partite

5 – Marco D’Alessandro (Catanzaro): 31 assist in 268 partite

6 – Francesco Zampano (Modena): 31 assist in 308 partite

7 – Jari Vandeputte (Cremonese): 30 assist in 107 partite

8 – Stefano Moreo (Pisa): 30 assist 267 partite

9 – Alberto Cerri (Arezzo): 29 assist in 198 partite

10 – Francesco Di Mariano (Padova): 28 assist in 278 partite