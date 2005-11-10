Chi ferma Gattuso? Pancaro: "Lazio come il Leicester: è la più entusiasmante dal 2000"

Come vola la Lazio di Gattuso, che si può permettere il lusso di sbagliare ben due rigori al Mapei, segnando però ben sei gol al Sassuolo di Aquilani. E chi la ferma, ora, la banda di Rino? L'ex difensore biancoceleste, Giuseppe Pancaro, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue impressioni sui risultati raccolti da Frattesi e compagni e non solo.

La Lazio è una macchina da gol: ne fa 6 al Sassuolo nonostante 2 rigori sbagliati.

"L'artefice principale di questo inizio di stagione della Lazio è sicuramente Gattuso, sia per quello che la squadra esprime in campo che per il contributo che ha dato nel formare l'organico della rosa, nella scelta dei giocatori".

È la Lazio più entusiasmante dai tempi di quella dello scudetto?

"Sicuramente è la Lazio più entusiasmante dai tempi di quella del mio scudetto. Insieme ci metterei la Lazio di Simone Inzaghi, quella del pre-Covid che per tante giornate è stata prima in classifica, prima della sospensione del campionato".

Gattuso è l'allenatore più sottovalutato in Serie A, per l'immagine che ha da ex giocatore 'grintoso'?

"Gattuso è una persona molto intelligente. Con grande umiltà si è sempre messo in discussione, ha sfruttato le esperienze del passato per continuare ad aggiornarsi, a migliorare. Oggi tutto questo lavoro che ha fatto con grande umiltà e dedizione lo ha portato ad ottenere questi risultati straordinari che sta ottenendo con la Lazio".

Cosa la convince del Milan di Amorim?

"Nel Milan mi convince sicuramente l'organico. Una squadra forte, che può competere per un posto in Champions, per i primi posti".

E cosa invece non la convince ancora?

"Non mi convince il fatto che dopo 4 mesi di lavoro non si veda ancora un Milan con un'identità precisa. È una squadra secondo me ancora alla ricerca di un modo proprio di tenere il campo, di giocare. Un'identità che ancora al momento non è chiara".

L'Inter sta scherzando con il fuoco, con tutti quei gol subiti? Oppure è troppo più forte per preoccuparsi nella lotta scudetto?

"L'Inter rimane sicuramente la squadra più forte, la stra-favorita per vincere lo scudetto. Però deve trovare un rimedio a tutti questi gol che subisce, al fatto che va sempre sotto. Alla lunga può essere un problema. Quest'anno la Roma, lì dietro, è una squadra molto pericolosa. Una squadra che se rimane agganciata fino alla fine può lottare per lo scudetto. Nella speranza che la Lazio possa ripetere la favola del Leicester di Ranieri".