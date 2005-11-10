Catanzaro, buone notizie per Arditi: gli esami svolti hanno escluso complicazioni

Nella serata di ieri, prima del fischio d’inizio della gara fra Benevento e Catanzaro, in casa calabrese si sono vissuti attimi d’ansia a causa di un problema accusato da Gabriel Arditi che ha fatto slittare l’avvio della gara. Il classe 2006 infatti ha accusato uno sbandamento nei pressi della panchina, perdendo i sensi e scivolando a terra con l’intervento immediato dei sanitari che hanno permesso all’attaccante di riprendersi immediatamente.

Le condizioni di Arditi

Come riferisce Passionecatanzaro la situazione è meno allarmante di quanto emerso in un primo tempo e rilanciato dai media inizialmente. Dopo lo spavento iniziale infatti sono arrivate rassicurazioni dirette sulle condizioni di Arditi con gli accertamenti medici eseguiti che hanno dato esito negativo escludendo qualsiasi complicazione per il ragazzo.

Le parole di Mignani

In merito a quanto accaduto anche il tecnico giallorosso Michele Mignani in conferenza stampa ha voluto rassicurare tutti su Arditi: “l dottore ci ha abbastanza tranquillizzato. Non so esattamente cosa abbia avuto, è scivolato dalle scale in panchina e ha accusato un momentaneo sbandamento, ma ha effettuato degli esami e sta bene”.