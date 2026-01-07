Quell’unico Avellino-Sampdoria giocato a gennaio e al 19^ turno di B

Dal finire degli anni Ottanta del secolo scorso non andava in scena un Avellino-Sampdoria di campionato.

L’ultima volta fu nella Serie A 1987-1988.

Ammontano a 7 i faccia a faccia fra biancoverdi e blucerchiati, 6 nel massimo torneo e 1 in cadetteria. La contabilità racconta di 4 vittorie irpine, 1 segno X, 2 successi liguri, 9-7 per i padroni di casa in fatto di marcature.

L’unico pareggio è rappresentato dallo 0-0 del 1982-1983. Erano l’Avellino di Veneranda e la Sampdoria di Ulivieri. Prima e dopo questo incrocio soltanto vittorie: 4 biancoverdi, 2 blucerchiate. Le più recenti: 1986-1987, 3-1 (Dirceu al 4’, Alessio al 49’, Vierchowod al 57’, Tovalieri al 58’); 1987-1988, 1-2 (autorete di Colomba al 15’, Briegel al 44’, Schachner al 45’).

Curiosità a chiusura di questa carrellata sui precedenti Avellino-Sampdoria. L’unico scontro diretto in B è andato in scena proprio in occasione di una 19esima giornata e nel mese di gennaio (come accadrà fra qualche giorno): 1-0 con Chiarenza a segno dopo 19 minuti.

Come ripartono i due club in questo 2026.

Avellino con 22 punti (5V – 7X – 6P con 21GF e 30GS), di cui 12 fatti in casa (3V – 3X – 2P con 11GF e 14GS). Un’unica vittoria negli ultimi 7 turni. Viene da 2 segni X in fila. Al Partenio – Lombardi non coglie successo dal primo novembre, 4-3 sulla Reggiana. Sampdoria che si trova a quota 17 (4V – 5X – 9P con 18GF e 25GS), ma soltanto 3 in trasferta (0V – 3X – 6P con 6GF e 15GS). Escludendo il play-out contro la Salernitana non vince lontano dal Ferraris dal 20 ottobre 2024. Successivamente ecco 23 match di campionato extra Marassi con 12 pareggi e 11 sconfitte.

Dalle statistiche di rendimento stagionale segnaliamo la differenza fra i due club nel passaggio dai primi ai secondi tempi.

I biancoverdi scivolano da 24 a 22 punti, i blucerchiati salgono da 13 a 17.

Se poi costruiamo un classifica con i soli punteggi ottenuti dopo gli intervalli, quindi facendo riprendere i match dallo 0-0… l’Avellino si ritrova in zona retrocessione con 18 punti (3V – 9X – 6P), la Sampdoria rincorre gli spareggi promozione con 25 (6V – 7X – 5P).

CONFRONTI DIRETTI AD AVELLINO (SERIE A E SERIE B)

7 incontri disputati

4 vittorie Avellino

1 pareggio

2 vittorie Sampdoria

9 gol fatti Avellino

7 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA AD AVELLINO IN CAMPIONATO

Avellino-Sampdoria 1-0, 19° giornata 1977/1978

ULTIMA SFIDA AD AVELLINO IN CAMPIONATO

Avellino-Sampdoria 1-2, 8° giornata 1987/1988