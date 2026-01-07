Catanzaro a +13 dopo l’intervallo. Ma quando le Aquile visitano i Canarini…

Catanzaro che mai ha sbancato il campo del Frosinone fra match (prima) al Matusa e (oggi) allo Stirpe.

Non solo.

Ad eccezione del pareggio ad occhiali del 1998-1999, vale a scrivere per 0-0, i giallorossi hanno sempre incassato gol quando hanno fatto visita ai giallazzurri.

Ammontano a 10 i precedenti in campionato. I numeri raccontano di 6 vittorie dei Canarini, 4 segni X, zero successi per le Aquile, 17-6 per i ciociari sui calabresi in fatto di marcature.

Dopo 9 faccia a faccia in Serie C, l’anno scorso andò in scena il primo incrocio in cadetteria. Terminò col risultato di 1-1: Lusuardi al 32’, Quagliata al 59’. Due centri in fotocopia: di sinistro, da dentro l’area, su azione.

Come ripartono i due club nel nuovo anno?

Frosinone primo a quota 38 (11V – 5X – 2P con 34GF e 16GS), di cui 17 sul proprio campo (5V – 2X – 1P con 18GF e 7GS). È in serie utile da 10 turni, nel corso dei quali ha collezionato 7 vittorie e 3 segni X (viene dall’1-1 di Empoli). Catanzaro che rincorre i play-off da 31 (8V – 7X – 3P con 26GF e 19GS), 12 dei quali in trasferta (3V – 3X – 2P con 10GF e 8GS). Viene da 5 trionfi in fila e da 6 giornate consecutive a punti (ha finito l’anno col 2-0 sul Cesena).

Dando uno sguardo alle statistiche stagionali colpisce, soprattutto, un dato prodotto dai ragazzi di mister Aquilani: rappresentano la miglior formazione per differenza punti fra il 45’ e la classifica in corso di validità. Perché mettono in mostra un +13, passando dai 18 al momento dell’intervallo ai 31 che vediamo in graduatoria.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B E SERIE C)

10 incontri disputati

6 vittorie Frosinone

4 pareggi

0 vittorie Catanzaro

17 gol fatti Frosinone

6 gol fatti Catanzaro

PRIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO

Frosinone-Catanzaro 2-2, 15° giornata 1994/1995

ULTIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO

Frosinone-Catanzaro 1-1, 25° giornata 2024/2025