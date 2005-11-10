Sampdoria, Joseph Tey ad Avellino? Niente di fatto. Assisterà al GP di Singapore
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Luca Bargellini
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Oggi alle 10:49Serie B
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08.10.2026 10:49Serie B
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Poco meno di un mese dopo la sua presenza a 'Marassi' per assistere a Sampdoria-Catanzaro, nei giorni scorsi si è tornati a parlare di Joseph Tey, proprietario del club blucerchiato, e di un suo sbarco in Italia per seguire dal vivo la formazione di Bernardo Corradi.
L'occasione in calendario era la gara di domani sera al 'Partenio-Lombardi', casa dell'Avellino. Occasione, però, che non si concretizzerà.
Stando, infatti, a quanto riportato da Il Secolo XIX, l'imprenditore singaporiano, accompagnato dal suo braccio destro Nathan Walker, è atteso ben lontano dall'Irpinia: dovrebbe assistere al Gran Premio di Singapore in programma in questo weekend.
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