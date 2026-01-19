Sampdoria, per Bellemo allo Spezia si lavora sulla formula. Ma servirà qualche giorno
Il trasferimento di Alessandro Bellemo allo Spezia ha subito una nuova frenata, questa volta a causa della formula per il passaggio del centrocampista: la Sampdoria infatti vorrebbe monetizzare la partenza del classe ‘95, che ha un contratto fino al 2027, con una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo condizionato alla salvezza, mentre gli aquilotti stanno tergiversando preferendo un prestito senza obblighi a fine anno.
Lo riferisce Il Secolo XIX sottolineando che potrebbe volerci qualche giorno per trovare la quadra con i blucerchiati che stanno cercando una sistemazione anche ad altri giocatori come l’altro centrocampista Leonardo Benedetti, in scadenza a giugno, che potrebbe restare in Serie B dove ha diverse proposte come quella del Bari. In scadenza c’è anche quel Simone Romagnoli, centrale difensivo appena rientrato dall’infortunio, che potrebbe partire anche se a parte un sondaggio della Virtus Entella il suo nome non scalda molto.
Restando ancora in difesa per Alessandro Pio Riccio c’è sempre l’Avellino, che però ora sta seguendo da vicino il più esperto Izzo, oltre che Bari, Reggiana e Avellino, mentre per l’esterno mancino Nikolas Ioannou continuano le voci su un possibile approdo al Catanzaro.
