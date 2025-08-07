Ufficiale
Sampdoria, tesserato Jordan Ferri: il francese firma un biennale con opzione
L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Ferri (nato a Cavaillon, Francia, il 12 marzo 1992).
Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo fino al 30 giugno 2028).
