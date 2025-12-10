Inter, la rabbia di Akanji: "È uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"

Non si placano le polemiche in seguito alla decisione di Felix Zwayer. A cinque minuti dalla fine, il direttore di gara è stato richiamato dal VAR a rivedere un episodio in area di rigore dell'Inter, una leggera trattenuta di Bastoni ai danni di Wirtz. Un "rigorino" avrebbero detto, uno di quei falli che, hanno detto i vertici arbitrali, non si dovrebbero fischiare. Dal dischetto si è presentato Szoboszlai che non ha sbagliato e ha deciso la gara in favore del Liverpool in quel di San Siro. Ma ovviamente un episodio del genere fa e farà discutere a lungo:

"E’ uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto - ha dichiarato il difensore nerazzurro Manuel Akanji intervistato al termine della gara dai microfoni di Paramount - . Bastoni tira la maglia, ma lo fa davvero in maniera leggera".

"Se guardi le immagini a rallentatore - ha proseguito il centrale arrivato dal Manchester City nell'ultimo mercato estivo - tutto sempre peggio di ciò che è realmente". In conclusione del suo intervento il centrale svizzero ha però fatto autocritica sottolineando anche come "noi dobbiamo anche essere onesti con noi stessi: non avremmo dovuto dare all’arbitro l’opportunità di dare un rigore del genere alla fine".