Serie B, 11ª giornata: vincono Cesena e Juve Stabia, pari in Pisa-Sudtirol e Padova-Empoli

Triplice fischio su tutti e quattro i campi di Serie B dove si disputavano le partite delle 15:00. Termina 2-2 la sfida tra Pisa e Sudtirol, con i toscani avanti per due volte grazie alle reti di Tramoni e Leris e raggiunti in entrambe le occasioni da un Vasic da croce e delizia, il quale nel finale è stato espulso. Stesso risultato anche tra Padova ed Empoli: anche qui sono stati i veneti a passare per due volte in vantaggio con Artistico e Pastina e raggiounti da Ceesay e Di Stefano. vittoria di misura della Juve Stabia, che in casa super 1-0 l'Arezzo grazie alla rete in avvio siglata da Sibilli. Al Manuzzi, sotto gli occhi del CT Mancini, vince 1-0 anche il Cesena contro il Catanzaro grazie alla rete nel finale siglata da Gelli.

SERIE B - 11ª GIORNATA

Ascoli-Palermo 1-1

20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)

Sabato 7 novembre

Padova-Empoli 2-2

14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E).

Cesena-Catanzaro 1-0

83' Gelli (C).

Juve Stabia-Arezzo 1-0

2' Sibilli (J)

Pisa-Sudtirol 2-2

26' Tramoni (P), 33', 76' Vasic (S), 73' Leris (P).

Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona

Ore 19:30 - Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena

Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria

Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 27*

Modena 20

Ascoli 20*

Mantova 18

Pisa 16*

Avellino 15

Benevento 15

Padova 15*

SudTirol 15*

Hellas Verona 15

Cesena 15*

Cremonese 12

Juve Stabia 12*°

Arezzo 11*

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Vicenza 9

Empoli 9*

Sampdoria 8

Catanzaro 6*

* una gara in più

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva