Serie B, 11ª giornata: vincono Cesena e Juve Stabia, pari in Pisa-Sudtirol e Padova-Empoli
Niccolò Righi
Triplice fischio su tutti e quattro i campi di Serie B dove si disputavano le partite delle 15:00. Termina 2-2 la sfida tra Pisa e Sudtirol, con i toscani avanti per due volte grazie alle reti di Tramoni e Leris e raggiunti in entrambe le occasioni da un Vasic da croce e delizia, il quale nel finale è stato espulso. Stesso risultato anche tra Padova ed Empoli: anche qui sono stati i veneti a passare per due volte in vantaggio con Artistico e Pastina e raggiounti da Ceesay e Di Stefano. vittoria di misura della Juve Stabia, che in casa super 1-0 l'Arezzo grazie alla rete in avvio siglata da Sibilli. Al Manuzzi, sotto gli occhi del CT Mancini, vince 1-0 anche il Cesena contro il Catanzaro grazie alla rete nel finale siglata da Gelli.
SERIE B - 11ª GIORNATA
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Sabato 7 novembre
Padova-Empoli 2-2
14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E).
Cesena-Catanzaro 1-0
83' Gelli (C).
Juve Stabia-Arezzo 1-0
2' Sibilli (J)
Pisa-Sudtirol 2-2
26' Tramoni (P), 33', 76' Vasic (S), 73' Leris (P).
Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona
Ore 19:30 - Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27*
Modena 20
Ascoli 20*
Mantova 18
Pisa 16*
Avellino 15
Benevento 15
Padova 15*
SudTirol 15*
Hellas Verona 15
Cesena 15*
Cremonese 12
Juve Stabia 12*°
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Vicenza 9
Empoli 9*
Sampdoria 8
Catanzaro 6*
* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva