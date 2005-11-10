Simeone sblocca Torino-Lecce al 60'. Il Cholito non segnava in casa da sei mesi
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Gaetano Mocciaro
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07.11.2026 16:42Serie A
Rotto l'equilibrio all'Olimpico-Grande Torino. Terzo centro in campionato per l'argentino, dopo la doppietta di Parma
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Torino in vantaggio al 60' con Giovanni Simeone. Terzo gol per l'argentino, dopo la doppietta di Parma. Ma primo in questo campionato in casa, dopo un digiuno nelle gare interne di 183 giorni. L'ultima gioia all'Olimpico-Grande Torino risale all'8 maggio, nel 2-1 contro il Sassuolo.
L'azione del gol: Simeone viene imbeccato da Comuzzo e da posizione defilata prova il tiro: sfortunata la deviazione di Gaspar che beffa Falcone.
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