Frenata Frosinone, il Cagliari torna al successo dopo quattro ko: in Sardegna finisce 1-0

Dopo 4 sconfitte consecutive, il Cagliari torna alla vittoria contro il lanciatissimo Frosinone. Un successo pesantissimo, quello degli uomini di Pisacane, che hanno la meglio 1-0 sulla squadra di Alvini grazie alla rete di Michel Adopo nel primo tempo e alle parate di Caprile nella ripresa.

Primo tempo

Il Cagliari parte forte e cerca subito il vantaggio, col Frosinone che però regge bene e col passare dei minuti inizia a farsi sempre più pericoloso, soprattutto col solito Calò. Al 38' ecco l'evento che sblocca la partita: Adopo recupera palla a centrocampo, triangola bene con Mendy e dal limite dell'area lascia partire un destro all'incrocio dei pali che batte Palmisani. Un gol che porta il risultato sull'1-0, parziale che non cambierà più fino all'intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa il Frosinone alza i giri del motore alla ricerca del pareggio. Anche se la prima clamorosa occasione è ancora per il Cagliari, con Palmisani che però si supera dopo colpo di testa su calcio d'angolo e mantiene i suoi in partita. A quel punto è assalto ciociaro alla porta sarda, con Caprile straordinario protagonista in almeno tre circostanze. Da segnalare anche la traversa colpita da Cichella, ancora con la deviazione decisiva del numero uno rossoblù. Il finale di partita vede l'emergere della stanchezza, con le squadre che hanno sempre meno forza per attaccare. E così l'1-0 arriva fino al 90', col Cagliari che torna al successo dopo 4 sconfitte consecutive.