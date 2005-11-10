Roberto Mancini non trascura la Serie B: il CT presente al Manuzzi per Cesena-Catanzaro
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Niccolò Righi
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Oggi alle 16:04Serie B
autore Niccolò Righi
07.11.2026 16:04Serie B
Il CT della Nazionale italiana, prima della pausa che lo porterà a giocare contro Francia e Belgio, ha scelto di presenziare al Manuzzi di Cesena.
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Una presenza che non passa inosservata quella sugli spalti del Dino Manuzzi di Cesena. In occasione della sfida tra i padroni di casa e il Catanzaro, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B e al momento ferma sullo 0-0, c’è infatti un ospite d’eccezione: il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha scelto di seguire dal vivo il match.
Una visita che potrebbe nascondere anche un preciso interesse tecnico. Il ct azzurro potrebbe infatti approfittare dell’occasione per osservare da vicino alcuni dei giovani talenti che si stanno mettendo in mostra nel campionato cadetto, tra cui Fiori, Alesi e altri profili particolarmente interessanti.
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