Lazio, Zaccagni segue la squadra a Napoli. E a Termini la passione travolgente dei tifosi

Nonostante non sia formalmente tra i convocati di Rino Gattuso, Mattia Zaccagni ha deciso di viaggiare ugualmente assieme alla squadra in direzione Napoli. Il capitano biancoceleste è andato anch'egli a prendersi l'abbraccio dei tifosi laziali che hanno atteso i propri beniamini alla stazione di Termini.

Passione travolgente dei sostenitori della capolista che hanno voluto trasmettere alla squadra tutto il loro supporto. In merito il tecnico Rino Gattuso si è così espresso in conferenza stampa: "È un messaggio d'amore, che ci stanno vicini. Di grandissima coerenza, per noi deve essere un motivo d'orgoglio, questo deve darci una carica in più per trovare un risultato positivo domani. Un orgoglio che fa piacere, li ringrazio a nome dei miei ragazzi e dello staff, sono cose belle, bisogna rendere anche loro orgogliosi con le prestazioni e onorando la maglia".