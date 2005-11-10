Botta e risposta a Torino, arriva il pareggio del Lecce con N'Dri: 1-1 al 73'
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 16:52Serie A
autore Gaetano Mocciaro
07.11.2026 16:52Serie A
Come in occasione del gol di Simeone, anche la rete segnata dal giocatore dei salentini trova una deviazione decisiva
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Pareggio del Lecce a Torino, gol di Konan N’Dri al 73'. Secondo centro stagionale per l'ivoriano, che nella circostanza ha provato la conclusione dal limite dell'area, trovando la deviazione di Bragança che ha reso la traiettoria imparabile per Perri.
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